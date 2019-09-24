Красноярск, 24 сентября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. По факту исчезновения семьи из четырёх человек в Красноярском крае возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в Следственном комитете РФ.

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22 сентября к красноярским следователям обратилась женщина, которая сообщила о том, что семья её дочери ушла утром в лес и не вернулась. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительным данным, 49-летний мужчина и 46-летняя женщина с двумя детьми (11 и 20 лет) 22 сентября ушли в лес и до настоящего времени не вернулись.

Опрашиваются люди, видевшие семью или общавшиеся с пропавшими накануне исчезновения. Ведутся поиски пропавших, в том числе добровольцы и спасатели исследуют тайгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках пропавшей семьи в Красноярском крае задействованы 125 сотрудников полиции. По данным ГУ МВД по краю, семья пропала в Тюхтетском районе края.