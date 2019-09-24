Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Южная Корея будет закупать у США сжиженный природный газ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

По их словам, 23 сентября в Нью-Йорке представители Korea Gas Corporation и BP подписали контракт на поставку СПГ общей стоимостью 11,4 трлн вон (~$9,61 млрд).

Известно, что срок контракта составляет 15 лет с возможностью продления еще на три года. Объём экспорта составит 1,58 млн тонн газа в год, что составляет около 5% годового потребления в Южной Корее.

С 2016 года объем торговли энергоресурсами между Южной Кореей и США увеличился в семь раз с $1,33 млрд до $9,41 млрд.

C 2018 года Южная Корея возглавляет список стран-импортеров американского СПГ (5,22 млн. тонн). За ней следуют Мексика (3,84 млн тонн) и Япония (2,57 млн тонн).