Малгобек, Ингушетия, 24 сентября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Ингушетии покинул свой пост мэр города Малгобека Сулейман Эгиев. Причина — истечение срока полномочий. Вновь избранный городской совет депутатов утвердил его отставку 23 сентября.

Zastara Малгобек

На его место временно назначен Муса Галаев, возглавлявший ранее управление ЖКХ города. Отставка Сулеймана Эгиева произведена в соответствии с уставом города, по которому новый созыв совета депутатов избирает градоначальника на новый срок полномочий.

Напомним, выборы депутатов в представительные органы ряда населенных пунктов Ингушетии прошли 8 сентября в единый день голосования. Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые созывы городских советов отправили в отставку мэров городов Магас Беслана Цечоева и мэра города Назрань Алихана Тумгоева.

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