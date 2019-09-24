Вашингтон, 24 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Температура воздуха в Вашингтоне прошедшим летом побила рекорды за последние годы. Об этом сообщила 24 сентября телекомпания CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным журналистов, показатели температуры за летние месяцы в 2019-м году 58 раз превышали отметку +32 °С. Это почти в два раза чаще, чем обычные показатели для данного региона.

Отмечается, что в 2018 году эта норма тоже была превышена, но тогда ртутный столбик термометра преодолевал отметку +32 °С только 45 раз. Рекорд по данному показателю зафиксирован в 1980-м году, тогда было зафиксировано 67 таких случаев.

Отмечается также, что максимальная для региона температура воздуха летом не была достигнута. В 2016-м году в Вашингтоне в августе три дня продержалась жара при +38 °С. А в 2012-м воздух прогрелся до +40 °С.