Екатеринбург, 24 сентября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Свердловской области стартовала «Неделя общественного здоровья». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

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В рамках акции, в больницах Свердловской области пройдут профилактические мероприятия: лекции, мастер-классы, уроки здоровья. В них также примут участие студенты-медики и волонтёры.

Отметим, что в Екатеринбурге с 24 по 27 сентября в Историческом сквере (возле плотины Городского пруда) будет работать мобильный диагностический центр, где каждый желающий сможет получить консультацию медиков и пройти диагностические исследования, в частности, на ВИЧ-статус или флюорографию. Пункт работает с 10:00 до 18:00 по местному времени.