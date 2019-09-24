Астана, 24 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Нур-Султане пострадали 22 пассажира, сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По данным полиции, 22-летний водитель автомобиля «Хова» допустил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту №64. В результате ДТП повреждения получили водитель и пассажиры автобуса. После оказания медицинской помощи они были отпущены, водитель автобуса — госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в результате ДТП на трассе Самара — Чимкент в Актюбинской области Казахстана погибли шесть человек. В полиции уточнили, что водитель автомобиля Mazda столкнулся с автомобилем Opel Vectra.