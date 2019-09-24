В приамурском Благовещенске отопительный сезон начнётся 1 октября
Благовещенск, 24 сентября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Глава города Благовещенск Валентина Калита подписала распоряжение о начале отопительного периода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Отопление
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Старт отопительного периода в приамурском Благовещенске запланирован на 1 октября. К этому времени в городе полностью будут завершены все подготовительные мероприятия, а также сформирован нормативный запас топлива.
Власти через СМИ разъясняют населению порядок обращений в случае, если в течение недели после начала сезона тепло в их квартирах так и не появится.
Как сообщало ИА REGNUM, в десяти районах и городах Приамурья стартовал отопительный период.