Магас, 24 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. 23 сентября министр энергетики РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Северо-Кавказский федеральный округ. В республике Ингушения он совместно с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинскиим и главой региона Махмудом-Али Калиматовым запустил первую очередь подстанции класса напряжения 110 кВ «Плиево Новая». Подстанция является одним из самых масштабных и стратегически важных объектов группы «Россети» в регионе, поскольку представляет собой крупный коммутационный узел, обеспечивающий создание энергокольца из девяти линий электропередачи класса напряжения 110 кВ, проходящих по территории республик Ингушетии, Северной Осетии и Чечни. С ее открытием значительно повышается надежность всей энергосистемы Северного Кавказа.

Фото — Россети Министр энергетики РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Северо-Кавказский федеральный округ

Благодаря вводу в эксплуатацию первой очереди подстанции «Плиево Новая» потребителям доступны дополнительные 48 МВт трансформаторной мощности. Вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020 года.

Как напомнил директор ГК Павел Ливинский, «Плиево Новая» — еще один энергообъект группы «Россети», построенный в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030». Реализованные здесь решения позволяют достигать более высокого уровня резервирования и оперативного управления, а, следовательно, надежности, а также увеличивать срок её эксплуатации, минимизируя и операционные, и капитальные затраты.

Позднее Министр энергетики РФ Александр Новак провел в Магасе совещание по вопросам функционирования и развития электроэнергетики Республики Ингушетия, потребовав от заинтересованных сторон неукоснительного соблюдения всех положений постановления правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 года №534 по всем направлениям, предусмотренным документом. «Важно реформировать все сферы ЖКХ, чтобы в созданных для субъектов Северо-Кавказского федерального округа комфортных условиях довести все расчеты, включая платежи населения, с субъектами электроэнергетики до 100%. Необходимо решить проблемы потерь и нормативов потребления во всех отраслях. Только так возможно ускорить вопросы модернизации инфраструктуры для дальнейшего развития региона», — поставил задачу Александр Новак. Министр поддержал предложение разработать проект полной модернизации электросетей Республики Ингушетия.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский доложил о разработанном холдингом комплексе мер для приведения показателей электросетевого комплекса региона к нормативным показателям. В частности, «Россети» выделяют 1,1 млрд рублей дивидендной поддержки на борьбу с потерями, готовы за счет ремонтов поддерживать текущее состояние энергосистемы, брать в аренду с последующим переводом на баланс за долги муниципальные и бесхозные сети. Но, как отметил Ливинский, действий одних только энергетиков для решения накопленных проблем недостаточно. Необходимо порядка 12 млрд рублей, которые невозможно будет компенсировать за счет роста тарифа, поэтому нужна поддержка федерального бюджета, заявил Павел Ливинский.

В свою очередь, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил: «Я требую от правительства Ингушетии и других заинтересованных организаций оперативного принятия необходимых решений по всем вопросам, которые мы сегодня обсудили. Все должны исходить из того, что от состояния электросетевого хозяйства напрямую зависит дальнейшее развитие республики, реализация региональных программ в рамках национальных проектов в соответствии с майским Указом президента В. В. Путина».

В ходе рабочей поездки в СКФО Александр Новак также провел расширенное совещание с главой Республики Северная Осетия — Алания Вячеславом Битаровым. Министр энергетики дал положительную оценку полученному от совместных мероприятий группы «Россети» и Республики Северной Осетии — Алании эффекту в рамках исполнения постановления правительства РФ от 30.04.2018 №534.

В фойе Дома правительства во Владикавказе были представлены ключевые проекты, включая воздушную линию класса напряжения 500 кВ «Невинномысск — Моздок-2», строящуюся для повышения надежности энергоснабжения жителей трех регионов Кавказа, реконструкцию воздушных линий класса напряжения 330 кВ «Нальчик — Владикавказ-2» и 330 кВ «Зарамагская ГЭС-1 — Нальчик» для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 и комплексную реконструкцию подстанции класса напряжения 110 кВ «Северный портал» вместе с прокладкой кабельного участка 110 кВ от подстанции 110 кВ «Северный Портал» по Рокскому тоннелю.

«В любом без исключения регионе присутствия группа «Россети» работает исключительно в интересах потребителей. Принятая и реализуемая концепция «Цифровая трансформация 2030», подразумевающая повсеместное внедрение современных технологий, позволит и жителям, и бизнес-сообществу Республики Северная Осетия — Алания уже в ближайшее время почувствовать улучшения качества, надежности и доступности электроснабжения, а также ощутить преимущества дополнительных сервисов, предложение которых мы определили в качестве одного из стратегических направлений развития компания», — заявил в ходе совещания Павел Ливинский.

В свою очередь, руководитель республики Вячеслав Битаров заверил федерального министра и представителей электросетевого холдинга во всесторонней поддержке со стороны органов власти Северной Осетии.

«Республика заинтересована в развитии интеллектуального электросетевого комплекса. Важно, что реализуются проекты, направленные на обеспечение республики качественной электроэнергией. Активно развиваются деловые отношения республики с министерством энергетики, со структурными подразделениями «Россетей» и такое сотрудничество является долговременным и эффективным», — заявил Вячеслав Битаров.