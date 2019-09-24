Эрбиль, Ирак, 24 сентября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с представителями Соединенных Штатов, об этом 24 сентября сообщает Kurdistan24.

Американские войска в Ираке

Глава правительства встретился с главой международной коалиции, возглавляемой США, осуществляющей борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке Эриком Хиллом.

Стороны обсудили региональные события, а также проблемы в области безопасности. Барзани поблагодарил США в поддержке сил пешмерга в борьбе с террористической угрозой. Барзани и Хилл сошлись во мнении, что окончательная победа над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможна лишь в тесной координации Эрбиля и Багдада.