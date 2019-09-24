Новосибирск, 24 сентября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В новосибирском городе Обь стартовали трёхдневные командно-штабные учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Учения в Оби

Участники учений должны будут, в том числе ликвидировать условную аварию на крупнейшей нефтебазе.

«Учение носит плановый характер и нацелено не только проверить готовность сил и средств города Обь к ликвидации аварий и пожаров, но и дать практику персоналу различных учреждений», — отметили в ведомстве.

Так, сегодня, 24 сентября, участники как раз тренируются ликвидировать последствия разлива нефтепродукта, организуют тушение сымитированного лесного пожара и защиту населённого пункта.

За ходом учения следит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Андрей Деменев.

Завтра, 25 сентября, в ходе учений будут задействованы электросирены. Детальный разбор учения пройдёт на третий день — 26 сентября.