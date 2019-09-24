Калуга, 24 сентября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Калужские активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к городским властям с просьбой отремонтировать кровлю многоквартирного дома №46 по улице Ленина, протекающую с 1965 года. В 2011 году районный суд вынес решение о необходимости провести в доме капитальный ремонт, но судебное решение до сих пор не исполнили, сообщил 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Onf.ru Жители дома рассказали активистам, что их квартиры заливает дождём несколько раз в год.

Жители многострадального дома рассказали активистам, что их квартиры заливает дождём несколько раз в год, причём очень сильно: затапливает все 12 квартир на пятом этаже, а также квартиры на четвертом и частично — на третьем этаже. Особенно регулярно это происходит зимой и весной. Летом залило одну из квартир на верхнем этаже. 78-летний житель дома Евгений Горелов показал многочисленные следы протечек на кухне. После очередного подобного происшествия в помещении перестали работать электрические розетки и пожилой человек был вынужден был пойти на небезопасные ухищрения, чтобы обеспечить работу бытовых приборов. Горелов живет в доме уже 50 лет, и каждый из них, по его словам, не обошелся без протечек. Пенсионер показал активистам вырезку из областной газеты середины 1990-х годов. Статья повествовала о многолетних злоключениях жильцов дома.

Помимо кровли, общественники осмотрели вентиляционные каналы и дымоходы, которые по решению суда также нужно было отремонтировать. Активисты обнаружили, что каналы находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Они обратили внимание на ржавые трубы общедомового отопления, которые также несут угрозу для жителей дома. «Здесь вопрос уже не только качества жизни, но и безопасности жильцов, на который смотреть сквозь пальцы недопустимо. Раз за разом откладывать проведение капитального ремонта по решению суда — не лучшее решение. Мы просим городские власти незамедлительно организовать работу по обеспечению безопасности граждан в этом доме», — сказал Дмитрий Афанасьев.