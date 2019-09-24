Рязань, 24 сентября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Трёх жителей города Рязани и двух граждан Республики Узбекистан обвиняют в организации незаконной миграции, в том числе организованной группой. Они оформили более 400 уведомления о прибытии иностранных граждан на территорию России, заключили несколько фиктивных браков. Расследование уголовного дела завершено, обвиняемые сядут на скамью подсудимых, сообщили 23 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Задержание преступной группировки

Следствие установило, что свои услуги обвиняемые предоставляли с начала 2017 года. Они распределили между собой роли, сняли помещение, приобрели необходимую оргтехнику. К ним приходили иностранцы, которым требовалось продлить срок пребывания и проживания на территории России. Клиенты платили деньги за документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте трудоустройства и дающие право мигрантам законно пребывать в стране. За поддельные бумаги обвиняемые получили более 500 тысяч рублей. За три фиктивных брака между рязанками и гражданами Таджикистана им заплатили ещё около 100 тысяч рублей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ в августе 2018 года. Для сбора доказательной базы следователи допросили около 600 свидетелей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.