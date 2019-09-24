Астана, 24 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил опасность третьей мировой войны для мировой цивилизации, сообщает 24 сентября издание «Курсив».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Выступая на IV совещании спикеров парламентов стан Евразии, Назарбаев заявил: «Сегодня планета оказалась снова у опасной черты». По его мнению, в сложившихся условиях все жители планеты должны более активно подключаться к борьбе за ядерное разоружение.

Бывший президент Казахстана призвал к диалогу между Россией, Китаем, США и Европейским союзом. Назарбаев предложил провести неформальную встречу представителей «четверки» в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил, что нарушение Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает опасность для международной безопасности.

Читайте также: Прекращение действия ДРСМД угрожает мировой безопасности — Назарбаев