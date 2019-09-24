Благовещенск, 24 сентября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В десяти муниципалитетах и районах Приамурья среднесуточная температура опустилась ниже + 8 градусов Цельсия и по решению властей начался отопительный сезон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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Тепло пошло в квартиры и социальные объекты в городах Тында, Шимановск, Зея, а также в Тындинском, Селемджинском, Сковородинском, Зейском, Магдагачинском, Свободненском и Мазановском районах.

Во время выполнения работ по подготовке к очередному отопительному сезону, в Приамурье было отремонтировано 286 котлов, заменено 83 котла, 26,1 км тепловых сетей, 18,7 км сетей водопровода, 0,68 км сетей водоотведения. Поставки топлива для создания общего нормативного запаса к началу отопительного периода в области ведутся согласно графику поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких районах Алтая начался отопительный сезон: котельные и сети полностью готовы.