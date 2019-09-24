Пекин, 24 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Совместное предприятие Dongfeng Honda выпустило электрический кроссовер Siming X-NV, продажи которого стартуют в Китае к концу 2019 года. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Motor DongFeng Honda Siming X-NV

Отмечается, что дизайн электрического DongFeng Honda Siming X-NV не сильно отличается от бензиновой версии.

Автопроизводители снабдили электрокар фарами с LED «начинкой». Сзади у автомобиля вместо красных фонарей установлены черно-белые. Кроме того, на кузове машины имеются фирменные логотипы. Рычаг трансмиссии у электрической модели заменён на блок кнопок, с помощью которого и происходит переключение режимов движения автомобиля.

Модель создана на базе кроссовера Honda XR-V. Длина Siming X-NV составляет 4 280 мм. Спереди у машины независимая подвеска, а сзади находится полузависимая балка. Продаваться модель будет только с передним приводом.

В движение авто приводит электрический мотор максимальной мощностью 163 л. с. При полной подзарядке кроссовер может проехать до 401 км. Максимальная скорость автомобиля — 140 км/ч.

Напомним, в рамках своей стратегии «Electric Vision» автокомпания Honda к 2025 году намерена продавать в Европу только электрифицированные автомобили. Первым электрокаром компании стал гибридный CR-V Hybrid. По планам японской компании, за этим электромобилем стартует серийное производство Honda e. Следом за ним европейский рынок будет покорять новое поколение моделей Jazz.

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