Исламабад, 24 сентября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Вспышка лихорадки денге в Пакистане унесла жизни 20 человек, симптомы заражения подтверждены в более, чем 10 000 случаях заболевания за последние месяцы. Об этом 24 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на опубликованные данные министерства здравоохранения Пакистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Большое количество пациентов с симптомами лихорадки денге, поступающих в больницы всех крупных городов, создает нагрузку на несовершенную систему здравоохранения страны.

Зафар Мирза, советник правительства по вопросам здравоохранения, сообщил, что до сих пор было зарегистрировано 10 013 случаев лихорадки денге, и что всем заболевшим будет оказано бесплатная медицинская помощь.

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, характерное для стран с тропическим и субтропическим климатом. Его переносят комары вида Aedes aegypti. Вспышки заболевания происходят в сезон муссонных дождей, когда комары активно размножаются. Надежной прививки от лихорадки денге не существует.

Ежегодно в Пакистане от этой лихорадки погибают десятки человек.