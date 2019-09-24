Челябинск, 24 сентября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме в селе Полетаево-1 Челябинской области мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём во время курения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

ulleo Пожарная безопасность

В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС нашли при тушении огня тела женщины и двоих мужчин. Сейчас идёт доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник рано утром. На его тушение были брошены семь единиц техники и около 20 человек.