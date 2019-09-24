Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Филадельфийский оркестр, Опера Сан-Франциско и Опера Далласа отменили выступления звезда оперы Пласидо Доминго, у которого на осень запланированы большие гастроли по США и Европе. Об этом сообщает 24 сентября The Associated Press.

Russell Hirshon Пласидо Доминго

Сразу три театра отменили осенние выступления испанского тенора, после того как его обвинили в сексуальных домогательствах в 2019 году. Девять женщин выдвинули против испанского тенора обвинения в домогательствах или неподобающем поведении. Восемь предпочли анонимность, только Анджела Тернер Уилсон, преподаватель вокала, в открытую заявила, что певец хватал ее за грудь в 1999 году в гримерной Вашингтонской оперы.

В Европейский осенний тур по Европе, в который входят концерты в Швейцарии, России, Австрии, Германии, Испании и Италии, никаких изменений не вносилось, ни одно выступление отменено не было.

Пласидо Доминго является генеральным директором «Лос-Анджелесской оперы», администрация которой наняла независимого адвоката для проведения служебного расследования. Представители руководства Метрополитен-опера, на сцене которой в этом сезоне тенор должен выступить семь раз, заявили, что будут ждать результатов этого расследования, прежде чем предпринимать какие-либо действия против Доминго.