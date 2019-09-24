Купертино, США, 24 сентября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Самую мощную модель компьютера компании Apple — «Mac Pro» — будут производить в США, по сообщению пресс-службы компании 24 сентября на официальном сайте.

Jared Smith Apple

Пресс-служба Apple сообщила, что выпуск «Mac Pro» планируется наладить на заводе в столиле Техаса, городе Остин. Комплектующие и узлы оборудования будут собирать в нескольких десятках штатов США.

Как сообщили в Apple, каждый продукт компании спроектирован на родине и включает в себя детали из 36 штатов. Это обеспечит 450 000 рабочих мест. Компания планирует работать с американскими поставщиками, и собирается «продолжать расти здесь».

Следует отметить что стоимость нового устройства увеличится в 2,5 раза по сравнению с предыдущей моделью Apple.

В компании заявили, что речь идет о самой мощной модели компьютеров Apple за всю историю.

Недавно, 20 августа 2019 года, глава США Дональд Трамп обратился с призывом к Apple перенести производство на родину. 31 августа президент США объявил журналистам, что планирует перевод до 13% производственных мощностей страны обратно в Штаты.