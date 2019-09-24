Москва, 24 сентября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Курс российского рубля, по отношению к американскому доллару практически прилип к отметке в 64,00. Последние пять торговых дней наблюдаются незначительные отклонения от этого «намагниченного» курсового значения, которые не превышают 50 копеек, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Причина такой цирковой эквилибристики российской валюты, заключается в равновесии факторов, где с одной стороны, к 64,50 прижимают общие пессимистичные настроения на глобальных рынках, а с другой к 63,50 тащит уже совсем близкий пик налоговых выплат российскими экспортерами (25 и 30 сентября).

В ходе торгового «выступления» на арене рынка сегодня, 24 сентября, курсовой маятник, благодаря немного улучшившимся рыночным настроениям, может вновь качнуться в пользу российской валюты.

И с уровня закрытия вчерашних торгов на отметке в 63,80 за американский доллар, курс рубля может попытаться отклониться к 63,50, после чего вновь отскочит к 64,00», — предполагает эксперт.

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