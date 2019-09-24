Екатеринбург, 24 сентября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в государственном бюджетном учреждении «Юность Урала». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Расследование началось по итогам надзорных мероприятий и находится на контроле прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в летние периоды 2016−2018 годов в детском оздоровительном центре «Юность Урала» были трудоустроены шесть человек, которые не выполняли трудовых обязанностей и фактически не были на работе. Тем не менее, им была начислена заработная плата за работу в детском лагере «Юность» в размере 250 тыс. рублей, которая и была похищена.