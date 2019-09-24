Киев, 24 сентября, 2019, 09:44 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают конфуз президента страны Владимира Зеленского, который обратился к украинцам с ошибочным призывом сообщать о фактах коррупции на «горячую линию» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что видеообращение Зеленского было обнародовано 23 сентября.

«И сейчас я обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите… Вот телефон. Это горячая линия НАБУ. Звоните и сообщайте. А правоохранительные органы будут реагировать и наказывать», — заявил, в частности, президент.

В ответ в Совете общественного контроля НАБУ заявили, что ведомства не расследует все коррупционные преступления, а потому призыв президента звонить на «горячую линию» НАБУ по поводу всех видов коррупции — «как минимум, не логичный». В Бюро подчеркнули, что такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы НАБУ и вызвать «шквал негатива» от населения.

«Зеленский записал видео, в котором, по сути, обвинил украинцев в том, что они — дураки. Мол, нечего ныть в соцсетях, что Зеленский поставил «решал». А не давайте взятки и звоните в НАБУ», — комментирует ситуацию политолог Дмитрий Корнейчук.

«Ну, вы поняли, кто будет виноват в том, что Порошенко и его команда не понесёт наказание за все, что сделали со страной. Почему останутся те же коррупционные схемы, на которые сядут люди Зеленского. Во всем виноваты украинцы, которые плохо в НАБУ звонили. А Зеленский ни при чем», — заявил, кроме того, эксперт.

Политический эксперт, глава «Общественного люстрационного комитета» Татьяна Козаченко считает, что «коррупционное» видеообращение выглядит, как «диверсия от президента».

«Именно так создаются мифы и дискредитируются целые направления деятельности… Президент сказал, что мы никогда не преодолеем коррупцию, когда будем закрывать на нее глаза. Полностью с ним согласна. Как и с тем, что мы никогда не преодолеем коррупцию, если власть вместо государственного управления будет объявлять популистские флеш-мобы, которые дезинформируют людей и дискредитируют органы, имеющие другие полномочия», — комментирует она.