Брянск, 24 сентября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Учитель физики МБОУ «Гимназия № 3» Брянска Ярослав Бабарин стал финалистом конкурса «Учитель года России 2019». Заключительный этап педагогических соревнований проходит в Грозном. Преподавателю предстоит принять участие в двух конкурсных испытаниях, сообщили 23 сентября в пресс-службе правительства Брянской области.

Пресс-служба правительства Брянской области Ярослав Бабарин

Ярослав Бабарин будет показывать свои наработки в дисциплинах «Урок» и «Внеурочное мероприятие». Педагогу 26 лет, в 2014 году он окончил БГУ имени И.Г. Петровского, через два года получил степень магистра. В гимназии учитель работает уже пять лет. В работе жюри принимает участие учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 4» Брянска Татьяна Трошина, она почётный работник общего образования РФ, победитель регионального конкурса «Учитель года — 2011».

28 сентября объявят 15 лауреатов конкурса. Имя победителя назовут 4 октября на церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.