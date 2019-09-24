Москва, 24 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В Москве восемь станций метрополитена, где предусмотрена пересадка на Московские центральные диаметры (МЦД), будут оборудованы дополнительными автоматами по продаже билетов. Об этом 24 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Московское метро

Новые терминалы появятся на восьми станциях, где пассажиропоток вырастет наиболее сильно. Например, на станциях «Войковская», «Тушинская», «Комсомольская» и «Международная».

Отмечается, что аппараты будут перемещены с наименее загруженных станций столичной подземки, на которых при этом останется необходимая техника для приобретения билетов.

«Благодаря дополнительным автоматам по продаже билетов горожане смогут быстро и с удобством приобрести транспортные карты или записать на них проездной для поездки по диаметрам», — сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.