Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом информирует региональное управление МЧС России 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Синоптики сообщают, что ночью и утром 25 и 26 сентября местами на Дону сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 3 градусов. Такая погода может негативно сказаться на сельскохозяйственных культурах.

ИА REGNUM напоминает, что о первых заморозках в Ростовской области в ведомстве предупредили 19 сентября. В частности, сообщалось о морозах в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов лишь в северных районах региона.