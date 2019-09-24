Магас, 24 сентября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Ингушетии освобождается должность мэра города Назрань. Со своего поста уходит Алихан Тумгоев. Об отставке он сам сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

«Ротация кадров — это правильная политика, и я её полностью поддерживаю», — написал градоначальник.

Тумгоев поблагодарил коллектив администрации за многолетнюю совместную работу. Он также отметил, что очень любит свой город, в котором «живут мудрые старики, строгие отцы, добрые матери, заботливые сёстры и достойные ребята».

https://www.instagram.com/p/B2xCKyECkWw/

Отметим, что в должности главы города Назрань — самого крупного города Ингушетии — Алихан Тумгоев работает с 2012 года. В единый день голосования в городе был избран новый состав городского совета. Согласно местному уставу, все руководители теряют свои полномочия с началом деятельности нового созыва депутатского корпуса. На первом заседании они назначат исполняющего обязанности мэра. Город обретет своего главу после проведения конкурса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с поста мэра по той же причине ушел глава города Магаса Беслан Цечоев.