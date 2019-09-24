Киев, 24 сентября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Правительство Украины ожидает получить более $1 млрд от продажи земли в 2020 году, заявил в эфире украинского телевидения министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Daniel Haußmann Правительство Украины

Милованов уточнил, что цена на украинскую землю, которая сейчас обсуждается, — $1 тыс. за 1 га, что, по его мнению, достаточно мало. Он также напомнил, что на Украине примерно 42 млн гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

«Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене $1 тыс. долларов, то это $2 млрд. Если половина этой земли государственная, а половина частная — это 1 млрд… Но правительство рассчитывает, что земля будет дороже $1 тыс. за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег», — заявил Милованов. Вместе с тем министр уточнил, что эти средства не пойдут в центральный госбюджет страны, а на региональный уровень, в те общины, которые и будут продавать землю.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 года принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. 20 сентября министерство экономики отчиталось, что документ уже готов. Согласно ему, приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные громады и государство. В правительстве Украины заявили, что полноценный рынок земли в стране заработает 1 октября 2020 г.