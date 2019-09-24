Сан-Хосе, США, 24 сентября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Армянская делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном посетила Силиконовую долину в штате Калифорния (США), 24 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Иван Шилов ИА REGNUM Николо Пашинян

В Силиконовой долине главе правительства были представлены различные технологические, графические и компьютерные решения.

В одной из освещенных комнат присутствующих попросили не делать фотографии, на что Пашинян ответил, шутя, что можно только «войти».

Премьер-министр также встретился с армянами, работающими в международных высокотехнологичных корпорациях.

Напомним, 21 сентября Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США.

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