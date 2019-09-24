Астана, 24 сентября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламенты мира не отмалчиваться, а активно реагировать на новые вызовы и угрозы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Володин отметил нарушения договоренностей в области глобальной безопасности, в частности, выход США из ДРСМД.

«Если это несет угрозу для всего мирового сообщества, мы должны сделать все, чтобы сохранить мир. Отмалчиваться в этой ситуации недопустимо и опасно», — заявил Володин, открывая IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии.

Он отметил, что международные парламентские структуры созданы для того, чтобы на принципах равноправия обсуждать и вырабатывать решения проблем, однако, указал Володин, «они все больше играют роль политических организаций, которая сводится к различным спорным оценкам и мониторингам, а это наносит больше вреда, чем пользы», в то время как «двойные стандарты стали настолько обыденным подходом ведения международных отношений, что никто уже на это внимание не обращает».