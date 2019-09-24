Вашингтон, 24 сентября, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выделение $400 млн Украине в качестве военной помощи из-за высокого уровня коррупции в этой стране. Об этом 23 сентября сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Данное утверждение сделал один из чиновников, который, по утверждению издания, работает в администрации президента Соединенных Штатов. Он рассказал, что «заморозка» транша вызвана также завершением 30 сентября финансового года. Деньги могут не потратить за это время, и это будет считаться нарушением закона.

По данным газеты, распоряжение о приостановке военной финансовой помощи было отдано в середине июля, примерно за неделю до телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом чиновники, поделившиеся с изданием информацией, утверждают, что это никак не является попыткой оказать давление на Киев.

Напомним, в США американского президента обвиняют в давлении на президента Украины. Издание The Wall Street Journal сообщало, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп якобы требовал от украинского лидера, чтобы тот распорядился расследовать эпизод предполагаемой коррупции, связанный с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента США Джона Байдена.