Мозамбик, 24 сентября, 2019, 08:58 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли и 56 получили ранения, когда грузовик с открытым кузовом, в котором ехали пассажиры, перевернулся в городе Сонго, расположенном в северо-западной части Мозамбика. Об этом сообщает ВВС Africa.

(сс) David Stanley Жители Мозамбика

Грузовик перевозил сторонников правящей партии ФРЕЛИМО на митинг в поддержку президента страны Филипе Ньюси в воскресенье, 22 сентября.

Инцидент произошел на участке дороги по пути из города Сонго, который имеет несколько опасных поворотов. Грузовик сошел с трассы на первом из этих поворотов, в результате чего пассажиры выпали и полетели вниз по склону горы.

Официальный представитель партии ФРЕЛИМО Фернандо Бемане сообщил журналистам, что 15 раненых находятся в тяжелом состоянии и были переведены в провинциальную больницу Тете. Остальные получают лечение в местных больницах.

Это второй смертельный инцидент в ходе избирательной кампании, в которой участвуют сторонники партии ФРЕЛИМО. Выборы, на которых действующий президент Мозамбика намерен добиться переизбрания, состоятся 15 октября.