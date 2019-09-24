В Югре снесли базу отдыха, возведённую в родовом угодье
Сургутский район, Югра, 24 сентября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В Югре снесли базу отдыха, незаконно возведённую на территории родового угодья коренных и малочисленных народов Севера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.
Иван Шилов ИА REGNUM
Югра
База отдыха была построена в 20 км от деревни Русскинская в Сургутском районе местным жителем, который без разрешительных документов самовольно использовал лесной участок под размещение трёх домов, бани и хозяйственных построек.
Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на гражданина обязанности освободить самовольно занятый лесной участок от строений. Суд согласился с требованиями истца.
В настоящее время база отдыха снесена.