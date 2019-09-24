Астана, 24 сентября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Переход казахстанского алфавита на латинскую графику позволит Казахстану объединиться с мировой культурой. Об этом 24 сентября заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании спикеров парламентов стран Евразии, сообщает агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Бывший глава государства считает, что межэтнические отношения в Казахстане могут служить успешным примером согласия и толерантности. Назарбаев также затронул тему образования граждан республики за рубежом.

По его словам, тысячи молодых людей прошли обучение в лучших университетах мира за счет государства и вернулись на работу в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Казахстане прошел всеобщий диктант на основе латинской графики, в котором приняли участие около 180 тыс. человек.

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