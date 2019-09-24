Москва, 25 сентября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 сентября, Совет Федерации обсудит кандидатуры на пост председателя верхней палаты парламента, сообщает ИА REGNUM.

Council.gov.ru Зал заседаний Совета Федерации

Основным кандидатом является действующий спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенатор продолжает выполнять обязанности как члена Совета Федерации, так и председателя верхней палаты парламента до момента подтверждения ее полномочий. На этом же заседании будет рассмотрен вопрос об избрании главы верхней палаты парламента.

Председатель избирается членами Совета Федерации из их числа. Избрание проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. Совфед может принять решение о проведении тайного голосования с использованием электронной системы.

Кандидат считается избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов от общего числа членов Совфеда. В случае, если на должность председателя было выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них не получила требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

Отметим, что за время работы Совфеда верхнюю палаты парламента возглавляли Владимир Шумейко (от Калининградской области, 1994−1996 гг.), Егор Строев (от Орловской области, 1996−2001 гг.), Сергей Миронов (от Санкт-Петербурга, 2001−2011 гг.), Александр Торшин (от Марий Эл, 2011 г.) и Валентина Матвиенко (от Санкт-Петербурга, 2011 г. — по наст. время).