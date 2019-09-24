Вашингтон, 24 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Скандал вокруг сообщения ряда американских СМИ о том, что глава США Дональд Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского в рамках расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена, нашел отражение в твиттер-аккаунтах сенатора Митта Ромни и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как пишет Ромни, если президент США просил президента Украины (или давил на него) с тем, чтобы Владимир Зеленский расследовал деятельность его политического конкурента, это будет «крайне неприятно». Неважно, подчеркивает Ромни, делал ли это Трамп сам или через своего личного адвоката — положение в любом случае будет для него критичным.

В свою очередь упомянутый адвокат перевел разговор в сторону предполагаемых грехов самого Байдена. Демократическая партия, пишет Рудольф Джулиани, должна расследовать миллионы, которые Байден получил из Украины, и миллиарды, полученные из Китая. В противном случае Демпартия сама получит эти деньги. Байден сделал «большие деньги, продавая государственные должности», считает Джулиани.

Барак Обама такое допустить? Будут ли демократы продолжать потворствовать такому виду оплаты за игру?» Рудольф Джулиани «Как могтакое допустить? Будут ли демократы продолжать потворствовать такому виду оплаты за игру?»

Сам Трамп на вопрос журналистов о том, давил ли он на украинского коллегу с целью инициировать расследование в адрес своего политического конкурента Джо Байдена и его сына в обмен на военную помощь США, ответил в присущей ему манере — кратко и не вдаваясь в детали: «Нет, я этого не делал».