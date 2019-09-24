Томск, 24 сентября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Томской области ликвидировали 178 лесных пожаров на общей площади 1,6 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в областной администрации.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Средняя площадь одного возгорания в регионе — 9,34 га. Большая часть лесных пожаров произошла в Верхнекетском районе — 43. В Томском районе зарегистрировано 36 лесных пожаров, в Асиновском — 22.

165 пожаров потушили в течение первых суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 сентября в Томской области действуют два лесных пожара на площади 7,4 га. Три возгорания локализованы.