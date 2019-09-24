Париж, 24 сентября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Благодаря приложению EasyWallet, разработанному в сотрудничестве с Global POS, более 25 000 торговых точек, около тридцати брендов, таких как Decathlon, Sephora и Maisons du Monde, предложат своим клиентам оплачивать покупки в криптовалюте, начиная с первого квартала 2020 года, сообщает Le Figaro.

Bitcoin.com Криптовалюта

«На обычную работу баннеров это не повлияет, поскольку биржа будет отвечать за конвертацию криптовалюты в евро», — говорится в заявлении ряда компаний.

По данным различных отраслевых опросов, проведенных в 2017—2018 годах, от 3 до 6% жителей Франции имеют криптовалюту.

Издание отмечает, что объявление о возможности оплаты покупок криптовалютой, сделанное в кулуарах Парижской недели розничной торговли, представляет собой нечто большее, чем «символический шаг»: это даст ритейлерам возможность «безопасно войти в мир экономики 3.0».

«Мы рады, что можем сделать эту экосистему более конкретной для потребителей и войти в криптоэкономику в правовом поле», — заявил Стефан Джиан, генеральный директор и основатель Global POS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Facebook объявила о намерении запустить собственную криптовалюту Libra, что было негативно встречено рядом государств.

Читайте также: Facebook не отказался от планов по запуску криптовалюты в 2020 году