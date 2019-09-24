Москва, 24 сентября, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В Совфеде не исключили ситуации, когда переговоры по установлению морской границы между Россией и Украиной станут возможны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

«Не исключаю, что впоследствии мы можем обсудить какие-то детали этого вопроса, но только после официального признания Украиной российского суверенитета над Крымом», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом сенатор назвал провокацией предложение украинского государственного учреждения «Госгидрография» о немедленном установлении морской границы между странами.

«Это чистейшей воды провокация, не говоря уже о каком-то принуждении нас к переговорному процессу», — подчеркнул парламентарий.

Для России проблемы морской границы не существует, страна в определении этой границы исходит из объективной реальности, которая возникла после воссоединения Крыма с Россией.

Украинское государственное учреждение «Госгидрография» предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ.