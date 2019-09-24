Челябинская область, 24 сентября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. В Челябинской области три человека погибли при пожаре в частном жилом доме. Трагедия произошла в Сосновском муниципальном районе, сообщает областное управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Пожар в селе Полетаево 1 возник рано утром. На его тушение были брошены 20 человек, в том числе семеро от МЧС, а также семь единиц техники (три от МЧС). За два часа возгорание ликвидировали.

По факту ЧП идёт поверка. Выясняются причины пожара.