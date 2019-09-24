Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями организации Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), заявил глава организации Андрей Футей, сообщило 24 сентября информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Президент был очень открытым с нами. Он человек, который несёт страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму», — рассказал Футей.

Украинская диаспора оценила тот факт, что Зеленский приехал на встречу прямо из аэропорта, добавил глава УККА.

«Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий», — сообщил Футей.

По его словам, Зеленский ожидает открытости от предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также хочет узнать его планы, касающиеся Украины.

Как сообщило радио «Голос Америки», Зеленский также пообещал, что выходцы с Украины из разных стран смогут получить украинское гражданство, сохранив имеющееся. В частности, это касается граждан США украинского происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский отправился в Нью-Йорк для участия в 74-й Генеральной Ассамблее ООН. На мероприятии он, вероятно, встретится с президентом США.