Красноярск, 24 сентября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. По состоянию на 08:00 (местное время) 24 сентября в Красноярском крае зарегистрировано два лесных пожара на площади 7 га — в Богучанском и Мотыгинском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

skeeze Огонь в лесу

Как заверили в министерстве, населённым пунктам возгорания не угрожают. В их тушении принимают участие 19 человек.

По предварительным данным, в возникновении этих пожаров виновато местное население.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 23 сентября в Красноярском крае лесных пожаров не было.