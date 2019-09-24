Сеул, 24 сентября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали четвертый случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

(сс) Jai79 Cвинья

По их словам, новая вспышка африканской чумы была зафиксирована в районе Чоксон-мён города Пхаджу.

Известно, что на ферме, где выращивают 2300 голов, данное заболевание было обнаружено у трех свиней.

Напомним, что первый случай заражения АЧС был обнаружен 17 сентября на ферме в районе Ёндасан-дон города Пхаджу, второй — 18 сентября в районе Пекхак-мён уезда Ёнчхон, третий — 23 сентября в районе Тхонджин-ып города Кимпхо.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.