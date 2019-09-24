Каракас, 24 сентября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро состоится в ближайшее время. Об этом венесуэльский лидер заявил в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Политик отметил, что уже через несколько часов вылетает в Россию, где его ждет встреча с другом Венесуэлы, президентом Путиным, и его командой. В рамках официального визита состоятся переговоры с предпринимателями, будет проанализирована динамика двусторонних отношений Москвы и Каракаса.

Стороны нацелены на поиск решений, которые придадут импульс кооперации в экономике, культуре и социальной сфере двух стран, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября о подготовке официального визита в РФ венесуэльского лидера заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В преддверии своего визита, 23 сентября, Мадуро заявил о высоком уровне сотрудничества Москвы и Каракаса и назвал Россию «важнейшей опорой» для Венесуэлы по ряду направлений.

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