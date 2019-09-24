Ереван, 24 сентября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа не будет в рамках визита главы правительства в Нью-Йорк. Об этом заявил 23 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян в интервью телеканалу «Шант».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

"Представьте себе событие (заседание Генеральной Ассамблеи ООН — ИА REGNUM), в котором присутствуют главы около двухсот государств, и каждый хочет встретиться с президентом сверхдержавы», — заявил заместитель министра.

По его словам, Дональд Трамп обычно организует общий прием, чтобы увидеть всех гостей сразу.

Григор Ованнисян отметил, что делегация Армении во главе с Николом Пашиняном не ставила перед собой цель встретиться с президентом США. При необходимости, будет запланирована отдельная встреча с Трампом. Он также заверил, что отношения между странами развиваются стремительными темпами и никаких проблем нет.

Напомним, 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США. В рамках визита запланировано участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Читать также:Пашинян сообщил о митинге в Лос-Анджелесе