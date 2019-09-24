Bloomberg: политический скандал в США поставил Украину в опасное положение
Вашингтон, 24 сентября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Недавний политический скандал вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена поставил президента Украины Владимира Зеленского в опасное положение, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
По словам Бершидского, Трамп может разочароваться в Украине, если она не сможет выдвинуть убедительные обвинения в отношении нынешнего кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.
Напомним, ранее СМИ США сообщили, что Трамп попытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, по словам Трампа, заблокировал украинское расследование в отношении своего сына Хантера Байдена.
Читайте также: Мнучин назвал спекуляцией информацию о давлении Трампа на Зеленского