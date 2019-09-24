Вашингтон, 24 сентября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Попытка президента США Дональда Трампа заставить иностранное правительство начать расследование в отношении своего политического оппонента — кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, — является достаточным основанием для запуска процедуры импичмента, заявил политический обозреватель Касс Санстейн в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Попытка заставить иностранное правительство провести расследование в отношении политического противника и его сына является примером вопиющего нарушения конституции. Это нарушение гражданских свобод, а также подрыв демократических процессов», — заявил Санстейн.

По словам Санстейна, если Трамп действительно использовал иностранную помощь в качестве механизма давления на Украину, чтобы заставить украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении своего политического противника, то ответ очевиден: Трамп совершил преступление, которое может послужить основанием для импичмента.

«Ясно одно: если президент США явным образом совершил поступок, который может послужить основанием для импичмента, палата представителей США просто не имеет права этого не заметить», — говорится в статье.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что 25 июля 2019 года в ходе телефонных переговоров между Трампом и Зеленским глава Белого дома оказал давление на Зеленского, потребовав, чтобы тот начал сотрудничать с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани в рамках расследования предполагаемых неправомерных действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Также сообщалось о том, что Трамп решил ограничить иностранную помощь Украине с тем, чтобы оказать давление на Зеленского и заставить его провести это расследование.

Читайте также: Мнучин назвал спекуляцией информацию о давлении Трампа на Зеленского