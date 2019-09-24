IMI: Хуситы изменили стратегический баланс сил в регионе
Вашингтон, 24 сентября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. На Ближнем Востоке возник новый стратегический баланс сил, заявил основатель и главный редактор информационного интернет-портала NewsClick Прабир Пуркаяста в статье для Independent Media Institute (IMI).
По словам эксперта, используя беспилотники, йеменские хуситы могут ударить в мягкое подбрюшье Саудовской Аравии: объекты нефтяной инфраструктуры, электростанции и опреснительные установки.
Напомним, в ночь на 14 сентября произошла атака на нефтяные объекты саудовской нефтяной компании Aramco в Абкайке и Хураисе. В результате атаки добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 50%. На долю Саудовской Аравии приходится до 12% мировой нефтедобычи.
Несмотря на заявления Эр-Рияда о том, что у него достаточно запасов нефти для покрытия возникшего дефицита, а также возможность использования стратегических запасов США, цена на нефть подскочила на 20%.
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