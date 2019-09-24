Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Вашингтон не собирается нападать на Северную Корею и не рассматривает силовой сценарий в отношении неё. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед началом встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

Отвечая на вопрос о возможности военных действий в отношении КНДР, Трамп заявил, что для силовых действий нет причин, и Белый дом не рассматривает данный сценарий. Он также рассказал о хороших отношениях с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп отметил, что в КНДР придерживаются взятых на себя договоренностей по ограничениям ядерных испытаний.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп заявил, что не исключает новой встречи с Ким Чен Ыном, но он хочет знать заранее, к чему могут привести переговоры с ним.