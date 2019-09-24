Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Актриса и режиссер Кармен Чаплин снимет документальный фильм о своем дедушке «Чарли Чаплин, человек мира», сообщила The Variety 22 сентября.

Чарли Чаплин

В соавторстве с Амайей Рамирес Кармен Чаплин напишет сценарийк фильму, в который войдут неизвестные аспекты жизни великого актера. По словам создателей, картина позволит переосмыслить жизнь и творчество гения Чарли Чаплина, в нее войдут интервью с коллегами и детьми артиста в сопровождении его оригинальной музыки.

Съемки фильма начнутся в начале 2020 года. Также в нем примет участие другая внучка актера — Долорес Чаплин.

Чарли Чаплин — американский и английский актер, сценарист, композитор, режиссер, создал образ «Бродяги» — один из самых известных образов кинематографа. Занимает 10 строчку в списке «100 величайших звезд кино за 100 лет».