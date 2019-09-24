Милан, Италия, 24 сентября, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Лучших игроков по итогам завершившего сезона назвала Международная футбольная лига (ФИФА) 23 сентября во время церемонии вручения награды The Best FIFA Football Awards в Милане, передает пресс-служба главной футбольной организации.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Так, нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим игроком года. Он стал автором 51 гола, которые забил в 50 матчах.

На той же церемонии был выбран лучший вратарь. Им стал Алиссон Бекер из «Ливерпуля». Главный тренер этой же команды Юрген Клопп получил титул лучшего тренера.

Напомним, что The Best FIFA Football Awards вручают с 2016 года. Ранее награда называлась «Золотой мяч ФИФА».